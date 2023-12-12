Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kira bedellerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."