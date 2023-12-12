Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kira bedellerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."
- "Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı"
- Mücbir sebep hali devam eden yerlerde yeniden yapılandırmanın taksit süreleri yeniden belirlendi
- Borsa güne yatay seyirle başladı
- BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti
- Küresel piyasalarda gözler, ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
- TCMB Başkanı Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkat çekti