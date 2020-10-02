Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 186,8 milyon lira kaynak aktardık
Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na periyodik pay olarak 186,8 milyon TL kaynak aktardık” dedi.
a, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı.
Ekim ayı periyodik pay aktarımına ilişkin bilgi veren Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 186,8 milyon lira kaynak aktardıklarını kaydetti.
Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarına işaret ederek, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini ifade etti.
Vakıflar kanalıyla gönderilen söz konusu ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılıyor.
- Bakan Selçuk: Vakıflara 186 milyon lira aktardık
- Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
- Benzine indirim yolda
- Bakan Selçuk duyurdu: 186.8 milyon lira kaynak aktarıldı
- Bakan Dönmez: Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi
- TİGEM tay satışından tek seferde 7,5 milyon liralık gelir elde etti