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08 Eylül 2020 Salı 09:54:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 14:23:00

Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." dedi. Selçuk ayrıca, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün yapılacağını ifade etti.

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." dedi.

T.C NO'YA GÖRE ÖDEME

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

SED ÖDEMELERİ BUGÜN YAPILIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla başlayan ödemelerin 15 Eylül'e kadar hesaplara yatırılacağını kaydetti.

Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.

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