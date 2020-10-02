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02 Ekim 2020 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 10:25:00

Bakan Selçuk duyurdu: 186.8 milyon lira kaynak aktarıldı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 186,8 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 186,8 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

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