Bakan Selçuk duyurdu: 186.8 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk duyurdu: 186.8 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 186,8 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

