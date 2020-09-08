Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
- Bakan Dönmez: 3 Eylül'de tüm zamanların rekorunu kırdık
- Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler bugün başladı
- TMO, buğday ve arpa satış fiyatlarını belirledi
- Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 34 milyar liraya yaklaştı
- Araç sahiplerine müjde! Motorinde indirim
- Ukrayna'dan Türkiye'ye dev ortaklık teklifi! Birlikte üretelim