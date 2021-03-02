  • BIST
    1528.5
  • Dolar
    7,3227
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    407,0950
İstanbul
0 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Düşman hücumbotları için kabus olacak!
"Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaştık"
TikTok'a yeni rakip YouTube Shorts
Konserve kutusundan itfaiye kurtardı
Yağız 5 yaşında 90 kiloya ulaştı
Artuklu'da 1100 kadın meslek sahibi oldu
Müziğe yeşil ışık
Kariyer planlaması yavaş ve temkinli
Başkan Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklıyor
'HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır'
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Bakan Soylu'dan flaş açıklama
Karayılan'a yeni şok: PKK'nın Gara'daki kritik ismi teslim oldu
İbrahim Kalın'dan ABD'ye S-400 çağrısı: Teklifimizi yeniliyoruz
‘Kağıttan Hayatlar' için geri sayım
Kalbini Uraz'a açtı
Albüm öncesi toplantı
Uyku felci yaşamıyorum
Beren'e 37. yaş çiçeği
Oyunculuk için hedefi 12'den vurdu!
'Ömrüm' dillerden düşmeyecek
02 Mart günlük burç yorumları
Pandemi hamileliğinde doğru sanılan 10 yanlış
Yüz yüze eğitimde hijyene dikkat
02 Mart 2021 Salı 12:29:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 12:29:00

Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaştık

ABONE OL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." açıklamasında bulundu.

Pekcan, "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz." dedi.

Bakan Pekcan açıklamarının devamında şunları kaydetti:

"Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir. Şubatta ithalat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. İlk 2 ayda dış ticaret açığı yüzde 15,3 düştü."

Etiketler : ticaret bakanı ruhsar pekcan ihracat rekor
‘Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık

‘Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık
Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı

Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı
Marka olma yolunda

Marka olma yolunda
Köy okulları için konser

Köy okulları için konser
İsim babası dedesi

İsim babası dedesi
Kadınlara özel şiir

Kadınlara özel şiir
Küpe tasarlıyor

Küpe tasarlıyor
Hayatı festivale çevirelim

Hayatı festivale çevirelim
Evde görünmez kaza

Evde görünmez kaza

EN ÇOK OKUNAN HABERLER