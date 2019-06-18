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18 Haziran 2019 15:43 | Salı

Bakan Pekcan: İngiltere'de beklentimiz anlaşmalı Brexit

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun, bizim ticari ilişkilerimize nasıl katkı yapabiliriz o yönde çalışacağız. Tabii ki beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde. İnşallah öyle olursa hepimiz çok daha rahat edeceğiz." dedi.

TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye - Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı, Ticaret Bakanı Pekcan, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke bürokratları ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. 

Toplantının açılışında konuşan Pekcan, Fox ile sabah kahvaltıda bir araya geldiklerini, iki ülke arasındaki ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra iş birliği olanaklarına yönelik istişarelerde bulunduklarını bildirdi. 

Öğleden sonra da kendisi ile Türkiye ve İngiltere için önemli diğer konuları konuşmak üzere bir araya geleceklerine dikkati çeken Pekcan, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin çok köklü bir tarihe dayandığını bildirdi. 

Pekcan, Avrupa'nın iki ucunda stratejik öneme sahip iki dinamik ekonominin, bölgede stratejik çıkarlarının her zaman birbiri ile uyumlu olduğuna dikkati çekerek, "İki büyük ekonominin ve kültürün mirasçıları olarak inşallah biz de bu ilişkileri artırarak devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Türkiye'nin özellikle son 15 yılda, ekonomisinde büyük dinamizm kazandırdığını, yıllık ihracatını 168 milyar dolara, hizmet ihracatını da 48,6 milyar dolara çıkardığını vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"İnşallah sizlerle beraber bu rakamları çok daha yukarılara taşıyacağız. Birleşik Krallık küresel ekonominin kurucularından biridir. Türkiye olarak, Birleşik Krallık ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek, özellikle de Orta Doğu, Afrika, Merkezi Asya, Balkanlar ve Uzak Doğu’da iş birliği yapmak istiyoruz. Bu ilişkileri de başlattık, inşallah artarak devam edecek. Türkiye olarak 21. yüzyılda teknolojiye, markaya ve tasarıma yatırım yapmaya önem veriyoruz. Bu yatırımlarımızda da gerek iş ortağı gerek vizyon ortağı İngiliz iş adamlarını da yanımızda görmek istiyoruz."

Pekcan, Birleşik Krallık'ın, her zaman Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu ifade ederek, 11,1 milyar dolar ihracat ile Almanya’dan sonra ikinci sırada yer aldığını anlattı. Pekcan ayrıca Birleşik Krallık'tan 7,5 milyar dolar seviyesinde ithalat gerçekleştiğini belirterek, İngiltere'den özellikle teknolojik ürünlerde ithalat yapıldığını bildirdi. 

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Bu sonuçlar umut verici olsa da iki ülkenin dinamizmi için halen yetersiz olduğunu ifade eden Pekcan, "Bu rakamları inşallah el birliği ile daha yukarılara çekeceğiz ve İngiltere ile ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmek, ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak niyetindeyiz." dedi. 

- "BEKLENTİMİZ ANLAŞMALI BREXİT YÖNÜNDE"

Pekcan, mevcut durumda, Brexit konusundaki belirsizliklerin Türk iş dünyasını tedirgin ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Esasen İngiliz muhataplarımızla 2016 yılından beri ticaret çalışma gruplarımızı kurduk ve bu çalışmalara devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdik, altıncı toplantıyı da teknik ekiplerimiz yarın gerçekleştirecekler. Amacımız bu ticaretin devamlılığını artırarak sağlamak. Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun, bizim ticari ilişkilerimize nasıl katkı yapabiliriz o yönde çalışacağız. Tabii ki beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde. İnşallah öyle olursa hepimiz çok daha rahat edeceğiz. 31 Ekim 2019’a kadar İngiltere ile AB ilişkimiz devam ediyor. Bu süreç sonundaki düzenlemeler konusunda biz de İngiltere Parlamentosunda atılacak adımları bekliyoruz. (AB ve İngiltere arasında) Anlaşmasız bir ayrılık bizim iş dünyamızı gerçekten çok olumsuz etkileyecek. Türkiye'nin ihracatının yüzde 25'ler civarında azalması beklenmektedir."

Gümrükleri sıfırlaması nedeniyle Çin'in İngiltere'ye ticaretinin artacağını belirten Pekcan, "Çin'de yüzde 10 civarında Uzak Doğu ülkelerinin yüzde 30-40 civarında artış gözüküyor. Çünkü yüzde 87 üründe gümrükleri sıfırlayınca bizim AB ile olan tercihli ticaret anlaşmamız ortadan kalkıyor. Bütün ülkelere açık hale geliyor. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Bizim İngiltere ile ticari anlaşmamızı Brexit sonrasında da nasıl derinleştireceğiz teknik heyetler bunu çalışacaklar." diye konuştu. 

Pekcan, Brexit’in Türkiye'ye olası olumsuz etkilerini bertaraf etmek için ticaret anlaşması yapılması dışında diğer bir anlaşma alanının da hizmetler sektörü, finansal ve sigorta sektörleri olduğunu dile getirerek, "Türk Eximbank ile UK Export Finance arasında anlaşma yaptı. Şu anda büyük bir firmamız büyük bir santral projesini Irak'ta beraber gerçekleştiriyorlar. Bunun gibi Orta Doğu'da, Afrika'da, merkezi Asya'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve hatta Uzak Doğu'da Türkiye'nin riskli coğrafyalardaki başarılarını da göz önünde bulundurarak beraber iş birliği imkanlarımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu. 

Türkiye'nin müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe dünyada ikinci sırada olduğunu hatırlatan Pekcan, İngiltere'nin mimarlık ve dizayn konusunda bir üne sahip olduğunu, savunma, uzay ve havacılık sanayinde dünyada isim yapmış sektörleri bulunduğunu, bu konuda Türk firmaların İngiltere'de iş yapabileceğini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Pekcan ile Hisarcıklıoğlu, Fox'a seramik üzerine işlenmiş Piri Reis haritası hediye etti. Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı sürdü.

AA

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