  • BIST
    1113.81
  • Dolar
    7,3201
  • Euro
    8,7425
  • Altın
    468,3460
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Havada gururlandıran tesadüfü Türk Polis Teşkilatı paylaştı, Selçuk Bayraktar'dan anında yanıt geldi ...
Netanyahu: Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşecek
Başkan Erdoğan: Cuma günü müjdeyi vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönem açılacak
Mesut Özil'den transfer açıklaması: Önceliğim Arsenal'de oynamak
Dünya, Lübnan'a yardım elini uzattı
Rusya'dan Belarus'a destek açıklaması: Şimdilik gerek yok
Ankara yolunda trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den ilk açıklama: Sağlık ...
Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyat endeksi haziranda arttı
Şevval Sam'dan kadına şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
Fransa Afrika'dan neden vazgeçmiyor?
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan Anayasa açıklaması: Çalışmalar devam ediyor
Genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu! Tutuklandı
1.200 yıllık Viking kılıcı bulundu
112 yaşındaki "Güllü nine" parti üyesi oldu
Rus istihbaratından Belarus'a kritik ziyaret! Teşkilat Başkanı'nın uçağı Minsk'te
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
PAOK - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Hicri yeni yıl ne zaman başlıyor? Hicri takvim nasıl başlıyor? Bugün yılbaşı mı?
Jose Sosa'nın neden tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belli oldu
Bakan Pekcan'dan fuarlarla ilgili açıklama
Fransa, BM Güvenlik Konseyini Mali için "acil" toplantıya çağırdı
Ayla Algan: Hep komedi oynamak istedim
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Lübnan siyaseti başladığı yere geri döndü ! Hizbullah'ın meşruiyet ve imaj kaybı
19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:34:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:52:00

Bakan Pekcan: Fuarlar 1 Eylül'de yeni önlemlerle düzenlenecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanı Pekcan kapalı alanlarda gerçekleştirilen fuarların 1 Eylül itibari ile tedbirlerle birlikte yeniden başlanacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından fuarlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fiziki fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsatan Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." ifadelerini kullandı.

"HES KODU SORGULAMASI YAPILACAK"

Pekcan, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişlerinin sağlanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ayrıca, ziyaretçi sayısı, standların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER