Bakan Pekcan duyurdu! İkinci el araç satışında 31 Ağustos son

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete'de yayımlanan ikinci el satış düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pekcan,"İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini almayan işletmelerin 31 Ağustos'a kadar yetki belgesini alması gerekiyor" dedi.

Bakan Pekcan, "Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve suni fiyat artışının önlenmesini amaçlıyoruz" dedi.