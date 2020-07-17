Bakan Pekcan açıkladı! SERBİS hizmete giriyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için SERBİS'i hizmete sunuyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, "SERBİS kapsamında 'www.servis.gov.tr', tüketicilerimizin, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşmasını sağlıyor." diye konuştu.