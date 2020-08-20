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20 Ağustos 2020 Perşembe 11:23:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 11:46:00

2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL

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Bakan Pekcan: 2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi

Pekcan, "2020 yılı ilk 6 ay verilerimiz 91 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşmiş durumdadır. Bunların yüzde 91'i yurt içi harcamalarını kapsamaktadır" dedi.

İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- "E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz"

- "E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı."

- "E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı."

- "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz."

- "2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin topla işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir. Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir."

- "E-Ticaretimizin yüzde 60'ı İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde gerçekleşmektedir."

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