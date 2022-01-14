Enflasyon tek haneye ne zaman düşecek?

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14 Ocak 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 11:32:00

Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: Haziran 2023'te tek hane olur

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur. Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması. Bakan Nebati, "Dövizden kur korumalı mevduata geçişte rakam 126 milyar lirayı geçti" ifadelerini kullandı.

126 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Kur korumalı mevduat uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandı. Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık %15'i DTH'lardan geliyor. TL'den Dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para.

KREDİ GARANTİ FONU GELİYOR

Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, Benzer yeni enstrümanların da zamanla devreye alınacağını ve bunlar özümsendikten sonra oraya da farklı kanalları geliştirmemiz lazım. Bir enstrümanı tam bitirmeden ikincisiyle ilgili açıklama yaptığınız zaman bir kararsızlık olabiliyor." diye konuştu.

Sisteme giren paraların tekrar dövize dönüşmemesi ya da gereksiz harcanmaması için bir dizi önlem alınacağını söylerken de "Üretim odaklı, proje odaklı destek vereceğiz. Şimdi Kredi Garanti Fonu'nu getiriyoruz mesela. Çalışıyoruz, fazla bir süresi yok.

"CARİ AÇIK DİYE BİRŞEY KALMADI"

Bakanlık olarak artık "cari açık", "cari fazla" gibi kavramları "literatürden çıkardıklarını" söylerken, bunun gerekçesini de Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne bağladı.

Bu kadar büyük bir ekonomide 5 milyar dolar fazla vermişsin, 3 milyar dolar açık vermişsin bunun bir karşılığı yok. Onun için arkadaşlara diyorum ki, cari denge terimini kullanalım.

KDV İÇİN HEYECANLIYIM

KDV oranlarıyla ilgili bakanlıkta bir süredir devam eden çalışmalardı. "KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım" diyen Nebati, sadeleştirmenin yalnızca oranlarda değil, sektör içerisindeki farklı oranları da kapsayacağına işaret etti.

Vatandaş ne ödediğini bilecek çünkü yüzde 1, 8, 18 gibi farklı oranlar var. Daha önemlisi üretici, imalatçı, satıcılar bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar bunu düzenlemiş olacağız. Üçüncüsü KDV iadeleriyle ilgili sorun yaşıyoruz, 1 ile alıyor 8'le; 18 ile alıyor 8 ile satıyor. Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız.

DENGELİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Uyumsuzluğun başlangıçta "Merkez Bankası dayanamayacak, faiz artıracak" söyleminden kaynaklandığı ancak "oluşan güvenle" birlikte bu farkın da kapanmaya başladığını görüldü.

Şimdi baktığınız zaman mevduat faiz oranları da Merkez Bankası'na yakınsamaya başladı. Dolayısıyla birbiriyle dengeli bir döneme girildiğini ben görüyorum

Etiketler : Nureddin Nebati ENFİLASYON TEK HANE Merkez Bankası
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