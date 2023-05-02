02 Mayıs 2023 Salı 14:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 14:30:00
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
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