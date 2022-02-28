Bakan Nebati'den ilk yorum

Bakan Nebati'den büyüme açıklaması: Türkiye, G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından büyüme verileriyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduğunu belirten Nebati şu ifadeleri kullandı:

Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk. 2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısı dengeli bir görünüm sergiledi. Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık