Türkiye'nin büyüme ve ihracattaki başarısı tüm dünyadan takdir topluyor"

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13 Mayıs 2022 Cuma 18:28:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 18:28:00

Bakan Nebati: Veriler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor

Kaynak: AA

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Bakan Nebati, Türkiye'nin büyüme ve ihracattaki muazzam başarısının tüm dünya tarafından takdir edildiğini belirterek, verilerin büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ettiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut destek paketine ilişkin, "Biz bu paketi açıklamadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki, internet üzerinde bireyseller dahil olmak üzere satış fiyatları, ilanlar tek tek tespit edildi. Bununla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz. Birilerinin suiistimalde bulunarak, 'kısa günün karıdır' diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz." dedi.

Bakan Nebati, Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) 10. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2012 yılından bu yana finansal kurumların ülke ekonomisine sağladığı katma değeri artırma vizyonuyla hareket eden FKB'nin, çalışmalarıyla çatısı altında yer alan finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerinin her geçen gün gelişmesine ve üyelerinin ülke ekonomisine giderek daha fazla katkıda bulunmasına destek olduğunu dile getirdi.

Dünya ekonomisinin tarihi bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Nebati, başta salgın olmak üzere yaşanan tüm küresel olumsuzluklara rağmen, Türkiye'nin büyüme ve ihracattaki muazzam başarısının tüm dünya tarafından takdir edildiğini belirterek, verilerin büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ettiğini bildirdi.

Türkiye Ekonomi Modeli

Bakan Nebati, makroekonomik istikrarı, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını sağlamak üzere oluşturulan Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) politikalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

TEM'i serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden, makroekonomik ve finansal istikrarı kalıcı olarak sağlayarak yüksek katma değerli yatırımları teşvik edecek şekilde ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde tasarladıklarına dikkati çeken Nebati, modelin odak noktasında üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırmanın yer aldığını ve bununla birlikte cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı da hedeflediklerini kaydetti.

"Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk"

Enflasyonla mücadele konusuna değinen Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Bugün bir mücadele alanımız var ve mücadele alanındaki kararlılığımızı çok net bir şekilde ortaya koymuş durumdayız. Enflasyonla mücadele kapsamında, paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Dün, gün boyunca gıdadan çimentoya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanımızla oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik ve bu toplantılara devam edeceğiz. Enflasyon meselesini birlikte masaya yatırdık. Kendilerinin bu kapsamda attığımız tüm adımları takdir ettiklerini, bizlerin çalışmalarını destekleyici olarak, kendi fiyat politikalarına yönelik çeşitli adımlar atmaya dair planlamalarının olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duydum. Enflasyonla mücadelemiz topyekun bir mücadele olduğu sürece başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. Bizlerin çalışmalarının yanında iş insanlarımızın da sorumluluk alarak ellerini ve yüreklerini taşın altına koymaya hazır olmaları son derece önemli ve başarıya ulaşmamızı da sağlayacak kilit unsurlardan biridir."

Kredilerde selektif yaklaşım

Bakan Nureddin Nebati, Selektif Kredi Politikasıyla uyumlu olacak şekilde şubat ayında duyurdukları toplamda 60 milyar TL'lik 3 adet Hazine Destekli KGF paketini uygulamaya aldıklarını, bu kapsamda ihracata, yatırıma ve işletme harcamalarına yönelik olmak üzere destek paketinin yarısından fazlasını kullandırdıklarını ifade ederek, diğer yandan, geçen günlerde Selektif Kredi Politika kapsamına bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Açıklanan bu finansman paketiyle, 100 milyar lirası sanayi, 50 milyar lirası turizm sektörü için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayırdıklarını aktaran Nebati, böylelikle imalat sanayi sektöründe yatırımında bulunan ve turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara uzun vadeli finansman imkanı sağladıklarını dile getirdi.

"İnternet üzerinde bireyseller dahil olmak üzere satış fiyatları, ilanlar tek tek tespit edildi"

Bu hafta konut sektörüne yönelik açıklanan 3 destek paketiyle de hem konut arzını artırdıklarını hem de vatandaşların uygun finansman olanaklarıyla konut sahibi olmalarını sağladıklarını belirten Nebati, "Vatandaşımızın uygun finansman ile konut sahibi olmasına yönelik attığımız bu değerli adımı, astronomik fiyat artışlarıyla suistimal etmeye çalışanlara da asla göz yummayacağız. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. Biz bu paketi açıklamadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki, internet üzerinde bireyseller dahil olmak üzere satış fiyatları, ilanlar tek tek tespit edildi. Bununla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz. Birilerinin suiistimalde bulunarak, 'kısa günün karıdır' diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz." diye konuştu.

Bakan Nebati, finans sektörünün her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini ve derinleştiğini ve bunun ekonomik büyüme de önemli katkılar vermeye devam ettiğini vurguladı.

"Türkiye güçlü bir ülke"

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Nebati, "Türkiye büyük ve kadim bir ülke. Türkiye tarihsel derinliği olan, olaylara geniş persfektiften bakabilen insanların ülkesi. Biliyorsunuz 'meyve veren ağaç taşlanır'. Ne yazık ki bu böyledir. Biz tüm engellemelere, her türlü manipülasyonlara ve küresel ölçekte yaşanan bütün bu zorluklara karşın yarına olan inancımızla yol almaya devam ediyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Bu özgüvenimizin altında yatan da bu topraklara ve sizlere duyduğumuz güvendir." dedi

Bakan Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zihninizde bir on sene önceye gidin. Birliğimizin ilk kurulduğu dönemi düşünün. Bir 20 sene evvelki Türkiye'yi gözünüzün önüne getirin. Aramızda 70'li, 80'li yılları da net bir şekilde hatırlayacak olanlar da var. Gidin o günlere ve bir de bugünkü Türkiye'ye bakın. O günlerdeki ortamı, o dönemdeki finansal sektörü bir düşünün, bir de bugünkü Türkiye'mize dönüp bakın. Rahmetli Özal sıklıkla çağ atlamaktan bahsederdi. Türkiye'de bu kavramın tam manasıyla hakkını, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarı vermiştir.

Benim çok sevdiğim bir söz var. Bilgisayar bilimcisi olan Alan Kay şöyle söylüyor; 'Geleceği öngörmenin en iyi yolu onu icat etmektir.' Evet bizler yarına yön veren bir ülke olma hayaliyle, sadece bölgesel bir lider olarak değil, küresel ölçekte lider ülke olarak yön veren bir Türkiye hayali ve inancıyla ilerliyoruz ve bu hayalimize varmak için de durmadan, yorulmadan, engellerden korkmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Karşımıza çıkan taşların engel değil, üzerine basabileceğimiz merdiven basamakları olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz 20 yıllık iktidarımızda ülkemizde ne yazık ki sayısı bolca bulunan kötümserlerin hayal bile edemediği sayısız esere imza atmış bir AK Partili olarak söylüyorum. Bırakın kötümserler aynı teraneleri konuşup dursunlar. Enerjilerini karamsar tablolar çizmek için, ne kadar meyve veren ağaç varsa onları taşlamak için kullanıp dursunlar. Biz bir taraftan ufka doğru bakıp planlar yaparken, bir yandan da hemen önümüzdeki meseleleri çözerek güçlü yarınlarımıza doğru yol almaya devam edeceğiz. Biz iyiliğin ve iyimserliğin gücüne inanıyoruz. Biz güzelden ve güzellikten yanayız. Biz adaletten ve kalkınmadan yanayız. Biz AK Partiyiz. Korkmayın, yılmayın ve kendinize güvenin. Bu topraklara güvenin. Çevre coğrafyamız ne yazık ki sorunlar yumağıyken bu topraklar bin yıldır bir güven ve istikrar merkezi olmuştur ve Allah'ın izniyle de olmaya devam edecektir."

Etiketler : hazine bakan Nureddin nebati
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