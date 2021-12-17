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Bakan Nebati: Vergi sistemimizi tüm kesimlerin ihtiyaçlarına göre uyguluyoruz
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17 Aralık 2021 Cuma 00:34:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 00:34:00

Bakan Nebati: Vergi sistemimizi tüm kesimlerin ihtiyaçlarına göre uyguluyoruz

Kaynak: AA

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Meclis Genel Kurulunda açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Vergi sistemimizi belli bir kesimin lehine değil toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına göre planlıyor ve uyguluyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi politikalarında çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi aldıklarını, vergi tabanını genişletmek ve vergi adaletini güçlendirmek amacıyla çok önemli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

"TÜM KESİMLERİNİN İHTİYAÇLARINA GÖRE PLANLIYOR VE UYGULUYORUZ"

Bu kapsamda yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını 2021 yılı için yüzde 25'e, 2022 yılı için yüzde 23'e yükselttiklerini belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Gelir vergisi tarifesine 2020 yılında verilen beyanlardan itibaren yüzde 40 oranında yeni bir dilim ilave ettik. Eğitim, sağlık, giyim ve gıdada önemli KDV oranı indirimleri yaptık. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 835 bin esnafımızın kazançlarını 2022 yılından itibaren gelir vergisinden istisna ettik. Yeni iş kuran gençlerimize gelir vergisinde 75 bin lira kazanç istisnası sağladık, asgari ücreti gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna ediyoruz. Bahsettiğim örneklerden de görüldüğü üzere, vergi sistemimizi belli bir kesimin lehine değil toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına göre planlıyor ve uyguluyoruz."

"İSTİHDAM ORANI VE İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANINDA BU YIL ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ"

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış 2021 yılı ekim ayı işsizlik oranının, önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalışla yüzde 10,7 seviyesine gerilediğini söyleyen Nebati, işsiz sayısında da 384 bin kişilik azalış olduğuna dikkati çekti.

Nebati, "İşsizlik verilerinin iş gücüne katılma ve istihdam verilerinden ayrı değerlendirilmemesi gerekir. İstihdam oranı ve iş gücüne katılma oranında bu yıl önemli kazanımlar elde edilmiş ve pandemi dönemindeki kayıplar telafi edilmiştir. 2002 yılında 23,8 milyon olan iş gücümüz, yüzde 29,8 artarak 2020 yılında 30,9 milyon kişiye ulaşmıştır ve 2021 yılı ekim ayında ise bu rakam 33,8 milyon olmuştur. 2002'de 21,4 milyon olan istihdamdakilerin sayısı yüzde 25,2 oranında artış göstererek 2020 yılında 26,8 milyon olmuştur. 2021 yılı ekim ayında ise bu rakam 30,2 milyona ulaşmıştır" diye konuştu.

Etiketler : tüik vergi ekonomi
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