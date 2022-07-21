Bakan Nebati: Toplantıda güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldık
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı.
Bakan Nebati, "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.
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