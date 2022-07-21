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21 Temmuz 2022 Perşembe 09:05:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 09:06:00

Bakan Nebati: Toplantıda güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldık

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Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplandı.

Bakan Nebati, "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Nebati Güncel enflasyon
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