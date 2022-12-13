Bakan Nebati: Politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Sanayi üretimi ekim ayında yıllık yüzde 2,5 arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan sanayi üretimiyle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.

Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir.

Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir."