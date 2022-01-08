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Bakan Nebati: Piyasalardaki oynaklığın azaltılması için tedbirler alınacak
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08 Ocak 2022 Cumartesi 21:28:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 21:29:00

Bakan Nebati: Piyasalardaki oynaklığın azaltılması için tedbirler alınacak

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Bakan Nebati, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın yöneticileriyle bir araya geldi. Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılması için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, iş dünyasının ve STK'ların kadın yöneticileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, iş dünyasının kadın yöneticileri ile buluşan Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Ekonomi Modelinin doğru bir model olduğunu ifade eden Nebati, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye'nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirtti.

"PİYASALARDAKİ OYNAKLIĞIN AZALTILMASI İÇİN TEDBİRLER ALINACAK"

Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağının altını çizdi.

Kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değinen Bakan Nebati, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı.

İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası kadın yöneticilere tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerden görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

BAKAN NEBATİ: DAYANIŞMA İLE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan toplantıyla ilgili açıklama yaptı.

Nebati, "İş dünyası ve STK'larımızın kadın yöneticileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonu ile ortak aklın simgesi olan değerli kadınlarımız, ekonomide devreye aldığımız politikaların başarıya ulaşabilmesinde en büyük güvencemiz olacaktır" dedi.

Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, üst düzey yönetimlerde kadın yönetici oranlarındaki artışı önemsemekle birlikte kadınlarımızın istihdamdaki payını artırmak amacıyla istişare odaklı katılımcı bir anlayışın yanı sıra güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz"

İŞ DÜNYASININ KADIN TEMSİLCİLERİ, BAKAN NEBATİ İLE BULUŞMAYI DEĞERLENDİRDİ

KAGİDER Başkanı Erdem, toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Sayın Bakanımıza özellikle kadın girişimcilerin sorunlarını ve ihracattaki sorunları dile getirdik. Kendisi gayet dikkatlice hepsini dinledi. Bizlere yaptığı açıklamaları mutlaka sizlere de yapacaktır.

Türkiye'de 3,2 milyon KOBİ var. İstihdamda ve yatırımda KOBİ'lerin finansmana erişimi noktasında Sayın Bakan'dan ricalarımız oldu. Kendisi de gayet olumlu yaklaştı ve önümüzdeki dönemin umutlu olduğunu iletti." diye konuştu.

"ANA HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ise toplantının çok samimi bir ortamda geçtiğine vurgu yaparak, "Son derece verimli bir toplantıydı. Aklımızdaki her şeyi çok samimi olarak söyledik. Öngöremediğimiz noktaları söyledik, dövizi sorduk, faizi sorduk. KDV'yle ilgili büyük problemlerimiz vardı. Bakanımız üç yıldır bu konuyla ilgili çalışıyordu. Kadınlar olarak dürüstçe her şeyi söyledik" şeklinde konuştu.

Tepe, enflasyonla mücadele konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "Bakan Bey tamamen ana hedeflerinin enflasyonu düşürmek üzerine olacağını, belirli bir süre sonra zaten dalgalanmanın bir yere geleceğini belirtti" dedi.

Finansman sorunlarını da aktardıklarını bildiren Tepe, "'Bu sorunları aşabiliriz ama özellikle yatırımla ilgili yer problemlerimiz var' dedik. Kendisinin konusu olmamasına rağmen Bakan olduğu için bizim bütün sorunlarımızda, bürokrasinin her noktasında destek olacağını söyledi. Bir dertleşme havasındaydı. Samimiyet çok önemli tabii. Biz çok mutlu ayrıldık" açıklamasını yaptı.

"YENİ YATIRIMLAR İÇİN UMUTLUYUZ''

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ise şunları söyledi:

"Sorunlarımızı aktardık Sayın Bakanımıza, o da daha iyi olunacağından bahsetti. Özellikle enflasyon, kur ve faiz şu an tabii hepimizin etkisi altında kaldığı ve bizi çok etkileyen sıkıntılı bir durum... Yakın zamanda geçeceğinden bahsetti. Kredi Garanti Fonu'nun tekrar geleceğinden bahsetti ki bu bizim için çok önemliydi. İhracatçının teşvik edileceğinden bahsetti. Yeni yatırımlar için umutluyuz. Ve kredilerin, fona erişiminin kolay olacağını, faizlerin düşeceğini söyledi. Bu bakımdan iyi ve verimli bir toplantı geçti"

"VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ise verimli bir toplantı olduğunu belirterek, "Bizler bu ülkenin sanayici, işveren kadınları olduğumuz için davet edildik. Herkes kendi sektörüyle ilgili dertlerinden, problemlerinden, zorluklarından bahsetme lüksüne sahip oldu. Çok rahat bir ortamda herkes de birbirinin sektörüyle ilgili çok şey öğrendi. Çünkü kendi sektörünüzün dışında bir dünya yok zannediyorsunuz halbuki var, bunun için çok verimli oldu. Sayın Bakan da herkesin söylediğini tek tek not aldı ve de cevaplamaya çalıştı." diye konuştu.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati Bakan Nebati
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