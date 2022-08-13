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13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:50:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:50:00

Bakan Nebati: Olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız

Etiketler : hazine ve maliye bakanı konut sektörü fiyat artışı
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