13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:50:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:50:00
Bakan Nebati: Olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız