Bakan Nebati: Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı." dedi.
Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışına ilişkin düzenlemeye açıklık getirdi
Bakan Nebati, "Sıfır-ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galeri ve kişiler hakkında tespit yaptık. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, spekülasyon yapanlar için işleme başladık." ifadelerini kullandı.
- "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı"
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