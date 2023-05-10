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Bakan Nebati'den sanayi üretimi değerlendirmesi
10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:47:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:47:00

Bakan Nebati'den sanayi üretimi değerlendirmesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydettiğini belirterek, "Bizler, üreticimize ve işçimize verdiğimiz destekler ile sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mart ayında, sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti." dedi.

Bakan Nebati sosyal hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi üretimimiz, Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından, alınan tüm tedbirler ile hızla toparlandı. Mart ayında, sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti. İmalat sanayi ürünleri ile sermaye malı ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi, Mart ayında çarkların hızlanmasında öncü rol üstlendi. Bizler, üreticimize ve işçimize verdiğimiz destekler ile sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık. Elde edilen bu sonuç, tüm zorlu koşullara rağmen, ekonomi modelimizin, ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri halihazırda, küresel arz sorunları, resesyon endişeleri ile boğuşurken, biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık. Seçimlere giderken, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha da güçlenmiş bir sanayi sektörüne ve istihdam gücüne kavuştuk. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, üreterek kalkınan bir ülke istiyoruz. Gücümüzü Türkiye'mizden alıyoruz."

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