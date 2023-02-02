Bakan Nebati: Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaşıldığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
2022'nin her ayında rekor kıran ihracatın artış eğilimini bu yılın ocak ayında da sürdürdüğüne dikkati çeken Nebati, "Küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık." ifadesini kullandı.
Yıllıklandırılmış ihracatın da artışını sürdürerek 256 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:
"Amacımız, ihracat ve üretimimizin teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artırarak küresel değer zincirlerinde yükselmektir. Buna yönelik oluşturduğumuz kapsamlı politika çerçevesinin yanı sıra güçlü projelerle 'Türkiye Yüzyılı'na hazırız."
2022 yılının her ayında rekor kıran ihracatımız, bu eğilimini 2023 yılı Ocak ayında da sürdürdü.— Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) February 2, 2023
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