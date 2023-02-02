VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
İngiltere Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı
"Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştı...
Dolugaz yeni araçları filosuna kattı
Hakkında arama kararı bulunan Metin Uc, İstanbul'da gözaltına alındı
"Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır"
"Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik"
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristler
Çağla'ya vefasızlık suçlaması
Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü
AB'nin gelecek kışı atlatmak için gaz tüketimini düşürmesi gerektiği belirtildi
Kış 2023 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
Filmi izleyicisiyle çekecek
Ferdi şarkısını yorumladı
Minikler sinemaya
Aşk paylaşımı
Hakarete 50 bin lira istedi
"İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda"
Yunanistan ve İtalya'da bazı ilaçları bulmakta zorluk devam ediyor
Diyanet, İslamiyet'i seçenler için 4 dilde rehber hazırladı
ABD, kadınlara baskı nedeniyle bazı Taliban üyelerine yeni vize kısıtlamaları getiriyor
02 Şubat 2023 Perşembe 14:54:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 14:54:00

Bakan Nebati: Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

2022'nin her ayında rekor kıran ihracatın artış eğilimini bu yılın ocak ayında da sürdürdüğüne dikkati çeken Nebati, "Küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık." ifadesini kullandı.

Yıllıklandırılmış ihracatın da artışını sürdürerek 256 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Amacımız, ihracat ve üretimimizin teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artırarak küresel değer zincirlerinde yükselmektir. Buna yönelik oluşturduğumuz kapsamlı politika çerçevesinin yanı sıra güçlü projelerle 'Türkiye Yüzyılı'na hazırız."

Etiketler : nurettin nebati ihracat ticaret
Gençlere 'kendin ol' tavsiyesi

Gençlere 'kendin ol' tavsiyesi
Kiloya takıntılı

Kiloya takıntılı
Erbil'e organlarımı vermek isterdim

Erbil'e organlarımı vermek isterdim
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
2 milyon rekoru

2 milyon rekoru
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX