Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması

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23 Haziran 2022 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 12:30:00

Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli değerlendirmelerde bulundu.

Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır.

* Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir.

* 90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz.

* Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.

* 55 yangın söndürme helikopterimiz, 20 uçak, 8 İHA,105 bin gönüllü var. Havadaki su kapasitemiz 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadele bütçesi 4 milyar Türk Lirasıdır.

* Bizler bu Ek Bütçeyle; vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlamaktayız.

Etiketler : Nureddin Nebati KUR MB
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