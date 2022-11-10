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10 Kasım 2022 Perşembe 12:09:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 12:09:00

Bakan Nebati ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi

Kaynak: AA

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2022 ihracat rakamlarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor kırmış ve Ekim ayında yıllıklandırılmış 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.

*İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor kırmış ve Ekim ayında yıllıklandırılmış 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye, 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1'in üzerine çıkaran güçlü bir ekonomi konumundadır.

*2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz.

*2,1 milyon haneye 150 kilovat saate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılmasıdır. Bu kapsamda, 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 4,8 milyar TL tutarında kaynak ayrılması planlanmıştır.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Cumhuriyet tarihi Eylem Planı
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