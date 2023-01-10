VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk"
Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl yüzde 1 düştü
Stoltenberg: AB ve NATO ortaklığını üst seviyeye taşımaya kararlıyız
Baykar, Bayraktar DİHA'nın test görüntülerini paylaştı
Rusya'dan 300 bin ton buğday taşıyan 2 gemi Pakistan'a ulaştı
Bakan Nebati: İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşındı
Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren tezahürat yapan 5 kişi hakkında hapis istemi
Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a manevi tazminat!
Doğulu kardeşlerin şovu
Pakistan'da İmran Han hakkında "kefaletle serbest bırakılmaya uygun tutuklama kararı"
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi
İller Bankasının sermayesi 45 milyar liraya çıkarıldı
Lily iki yaşına bastı
Futbol aşkına!
Vizyona geri sayım
Ödül gururu
Mihran Ela hastanelik oldu
Dubai ve Tayland hazırlığı
Bakan Kurum: İkinci el evlere de destek olmak için çalışmalar yapacağız
Bakan Özer'den EYT'li öğretmenlerle ilgili açıklama: Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz
Bakan Akar: Suriye görüşmeleri bir süreç
Bakan Nebati: Fiyat sabitleme ya da indirime gitme çağrısına birçok sektör katılım gösterdi
Bakan Koca'dan sahte ilaç iddialarına yanıt: Ülkemize bir kutu girmedi
Bakan Bilgin: 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmaları sağlanacak
10 Ocak 2023 Salı 12:10:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 12:10:00

Bakan Nebati: Fiyat sabitleme ya da indirime gitme çağrısına birçok sektör katılım gösterdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini, sektörlerin talepleri üzerine görüşmelerini sürdürdüklerini dile getiren Nebati, vatandaşların da haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynadığını söyledi. Bakan Nebati, perakende sektörünün tamamının bu çağrıya destek verdiğini ve bu desteklerin daha da genişleyeceğini ifade etti.

Nebati, enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını bildirdi.

Yurt içi ve dışında yatırımcılarla yoğun görüşmeler sürdürdüklerini aktaran Nebati, bu ay Avrupa'da görüşmelerinin olacağını, şubatta da G20 için Hindistan'a gideceklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında mevduat hesabı açmak için gerçekleştirdiği görüşmelerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Nebati, görüşmelerin sadece Körfez ülkeleriyle sınırlı olmadığına dikkati çekti.

Nebati, Yeni Evim Projesi'nde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar." diye konuştu.

Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından olduğunu vurgulayan Nebati, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı. Nebati, söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu, onun için reform yapmak gerektiğini söyledi.

Memur maaş zammının yüzde 30'a yükseltilmesine yönelik gerekli kaynak için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tedbirleri aldıklarını bildiren Nebati, ayın 16'sında muhabirlerle yıl değerlendirmesi yapacaklarını kaydetti.

Etiketler : nureddin nebati yeni evim projesi fiyatlama
Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı
Dijital buluşma

Dijital buluşma
Siyah beyaz ilgi

Siyah beyaz ilgi
Hollywood filminde ben de varım!

Hollywood filminde ben de varım!
Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil

Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı
Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte

Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte
Hazırlanma atışması

Hazırlanma atışması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX