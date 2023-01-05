VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'a kaçacaklardı... Teröristler yakalandı
MİLGEM Korvet Projesi mükemmel bir örnek...
Bakan Nebati: Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor
Şehit polis Fethi Sekin için Elazığ'da anma
İran'la nükleer anlaşma çıkmaza girdi
2022 dünya ayrımcılık gündemi
2022 dünya protesto gündemi
Lecceli futbolcular Umtiti ve Banda ırkçılığa maruz kaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Yolsuzluk davasında hüküm giyen eski Malezya Başbakanı, yeniden yargılanmak için BM'ye dilekçe verdi
Sarıkamış şehitleri 6-8 Ocak'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" mottosuyla anılacak
Başkan Erdoğan: Seçim tarihini güncelleyebiliriz
Ödeme planı nasıl olacak? Proje ne zaman başlayacak?
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı!
Başkan Erdoğan: Bizim icraatımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayali bile yetişemez
İsrail hapishanelerinde 40 yıllık mahkumiyetini tamamlayan Filistinli tahliye edildi
Norveç, Ukrayna'ya 10 bin modern top mermisi gönderdiğini açıkladı
Hırvatlar, Avro Bölgesi'ne dahil olmanın getirdiği değişim sürecini değerlendirdi
Geleneksel atlı sporlarda amaç gençleri ata sporlarıyla buluşturmak
Fuat Oktay, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti
"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmaması"na ilişkin bir çalışma olmadığı öğrenildi
Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanı Aydın: Türkiye, küresel daralmanın kazananı ola...
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası
Gelecek haftadan itibaren "amansız elli" soğukları geliyor
05 Ocak 2023 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 18:00:00

Bakan Nebati: Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD toplantısında, "Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor. 2022 yılında tüm ülke ekonomileri gibi biz de yüksek enflasyon sorunu ile karşılaştık, ancak çok şükür attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı" dedi.

Zincir marketlerin sabit fiyat uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakan Nebati, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin, sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. Enflasyon OVP tahminlerinin altında, hızlı düşüşün devam edeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD
Tek kalma enerjisini seviyorum

Tek kalma enerjisini seviyorum
3 milyonluk konseri iptal edildi

3 milyonluk konseri iptal edildi
Defne Samyeli: Hayatımda müzik var

Defne Samyeli: Hayatımda müzik var
Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var

Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var
2023'ün ilk anlaşması

2023'ün ilk anlaşması
Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar

Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar
Kırmızılı Begüm!

Kırmızılı Begüm!
Neveser'den ‘Gidesim Var'

Neveser'den ‘Gidesim Var'
Ayrılık nedeni ihanet değil

Ayrılık nedeni ihanet değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX