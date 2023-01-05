Bakan Nebati: Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD toplantısında, "Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor. 2022 yılında tüm ülke ekonomileri gibi biz de yüksek enflasyon sorunu ile karşılaştık, ancak çok şükür attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı" dedi.
Zincir marketlerin sabit fiyat uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakan Nebati, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin, sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. Enflasyon OVP tahminlerinin altında, hızlı düşüşün devam edeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.
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