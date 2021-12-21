Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den değerlendirmeler

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21 Aralık 2021 Salı 01:01:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 01:01:00

Bakan Nebati: Dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yola devam edeceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bakan Nebati, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır." ifadesini kullandı.

    Etiketler : Hazine ve maliye bakanı nureddin nebati döviz ekonomik tedbir erdoğan
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