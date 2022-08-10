Bakan Nebati: Doğalgazda sübvansiyon oranı evsel kullanımda yüzde 80'i aşmış durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüz yüze 100 gün" etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi

Bakan Nebati, enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan yükselişlerle cari açığın arttığını söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;

"Uluslararası kuruluşlar, küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, ülkemizin büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellediler. İkinci çeyrek göstergeleri güçlü ve dengeli büyümeye işaret ediyor. Beklentimiz yıl sonunda turizm gelirimizin 37 milyar dolar ile salgın öncesi seviyesinin de üzerine çıkması yönündedir. İhracattaki güçlü performansımız 2022 yılında devam etmiş, 250 milyar dolar sınırına dayanmıştır.

Spekülatif, onu geçiyorum manüpilatif çarpıtmalardan medet umanlar var, önünde ünvan bulunan bazıları bir koro halinde "dolar şuraya gidecek, ülke şuraya gidecek diye" yalan yanlış açıklama yapıyorlar. Enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle cari işlemler açığı artmıştır. Enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle cari işlemler açığı artmıştır. Kamu maliyesinden asla taviz vermedik. Bütçe performansımızın güçlü seyretmesine özel gayret sarf ettik. Mali disiplinden taviz vermeden tüm vatandaşlarımızın ve reel sektörümüzün her daim yanındayız.

Enflasyonla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiğimiz vergi indirimleri ve düzenlemelerle birlikte bu yıl aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar TL vergi gelirden feragat ediyoruz."