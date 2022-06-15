Bütçe gelirlerinde olumlu seyir

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15 Haziran 2022 Çarşamba 12:59:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 12:59:00

Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor

Kaynak: İHA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Twitter'dan açıklama yapan Nebati "2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL'ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL'ye ulaşmıştır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlasının 124,6 milyar liraya, faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur" dedi.

IHA'dan alınan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlasının yanı sıra 161,9 milyar lira faiz dışı fazlası verildiğini belirtti. Nebati, paylaştığı rakamlar ile yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlasının 124,6 milyar liraya, faiz dışı fazlanın ise 246,5 milyar liraya ulaştığını aktardı. Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur. Öncü göstergeler kapsamında gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir."

Nebati, içinde bulunduğumuz yılda Türkiye'nin kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini de belirtti.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı BÜTÇE Nureddin Nebati
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