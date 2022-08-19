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19 Ağustos 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 16:30:00

Bakan Nebati: Borsa İstanbul'daki şirketlere 1-18 Ağustos'ta 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi oldu

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Borsa İstanbul'un öncülüğünde sermaye piyasalarının derinleşmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini belirten Nebati, eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini aktardı. Nebati, "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir. Türkiye Ekonomi Modeli'miz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : hazine ve maliye bakanı nureddin nebati borsa istanbul ekonomi
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