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11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:30:00

Bakan Nebati açıkladı... "Konut fiyatlarında fırsatçılığa müsamaha etmeyeceğiz"

Kaynak: AA

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Bakan Nebati, konut sektöründe devreye aldıkları uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya ve vatandaşları mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacaklarını belirterek onlara asla müsamaha göstermeyeceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacının uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşları konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumak olduğunu vurguladı.

Yine aynı şekilde, vatandaşların konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrıldığını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Tüm bu çabalara rağmen bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği fahiş artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz. Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşları mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz."

Etiketler : konut fiyat fahiş zam
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