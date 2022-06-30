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30 Haziran 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 14:00:00

Konut başına 50 bin lira... Isı Yalıtım Projesi bugün başladı

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkandan yararlanmaya başlayabilecektir." ifadesini kullandı.

Nebati, sosyal medya hesabından, Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkandan yararlanmaya başlayabilecektir. Projeye katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Fatih Dönmez ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederim."

KREDİ NASIL KULLANILACAK?

Bakan Nebati'nin paylaşımında projenin detaylarına ilişkin infografiğe de yer verildi.

Buna göre, kredinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek. Kredi doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 70 olması, yıllık enerji ithalatının 50-60 milyar doları bulması, doğal gazın üçte birinin konutlarda tüketilmesi, konutların yüzde 50'sinin yalıtımsız olması, bina ısı yalıtımıyla tasarruf potansiyelinin en az yüzde 35-45'e ulaşması ve sera gazı emisyonunun yüzde 10'unun konutlarda ısı kaynaklı gerçekleşmesi nedenleriyle ısı yalıtımı önem taşıyor.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı KONUT ISI YALITIM
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