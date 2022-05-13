13 Mayıs 2022 Cuma 15:31:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 15:31:00
Bakan Nebati: 2022'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyebiliriz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi modelemizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi modelemizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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