Bakan Nebati: 2022'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi modelemizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor" dedi.

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