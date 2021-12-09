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09 Aralık 2021 Perşembe 20:27:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 20:29:00

Bakan Nebati: 2021 için cari açık beklentimiz 16 milyar dolar

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "2021 için cari açık beklentimiz 16 milyar dolar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

İhracatın güçlü bir şekilde ilerlediğini belirten Bakan Nebati, "Türkiye bu yıl da dünya ülkelerinden pozitif ayrışacak. Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz. Rekabet gücü yüksek sektörleri destekleyeceğiz. Salgının yıkıcı etkisini telafi eden ülkelerden olduk." dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonla mücadelede yapısal tedbirleri alacağız. Bankacılık sektörümüz güçlü yapısını korumaktadır.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

MTV İNDİRİMİ

2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz.

Bütçe açığının yüzde 3 buçuğun da altında olacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde maliye politikamızı şeffaf seçici ve odaklı olarak devam ettireceğiz. 2022 bütçemizi de bu anlayış ile hazırlayarak yüce Meclis'imize sunmuş bulunmaktayız.

Vergi tahsilatında etkinliği artıracak ve kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Salgın döneminde vergi borçlarının yapılandırılmasına, olanak sağladık. Çiftiçimizi desteklemek için, gelir vergisini kaldırdık.

KURALIK DESTEĞİ

Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.

Etiketler : bakan nebati tbmm maliye bakanı nureddin nebati
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