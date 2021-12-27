Bakan Nebati: 20 Aralık'ta kimse devreye girmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık tarihinden itibaren dolar kurunun hızla düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

"BİNLERCE BİREYSEL SATICI DOLARINI BOZDURMAK İÇİN YARIŞTI"

Bakan Nebati, "20 Aralık tarihinde kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi" dedi.