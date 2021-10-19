VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump Kongre baskınıyla ilgili belgelerin gizlenmesi için dava açtı
Afrika'daki dörtlü zirve sonrası bildiri: Terörle mücadele vurgusu
AB Komisyonu: Türkiye kilit önemde ortak olmaya devam etmekte
ABD'de alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı
IMF: Afganistan ekonomisi yüzde 30 daralabilir
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde
Antwerp-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye karşıtı bildiriye sert tepki!
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı
Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı
Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi uzatıldı
Başkan Erdoğan: 3 ülkeye aşı bağışında bulunacağız
TÜGVA'dan yönetici ve çalışanlarıyla ilgili çirkin iftiralara tepki
Polisi metrelerce sürüklemişti... CHP'li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı
"Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor"
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz çıkışı!
Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni tacizden kovuldu
Enerji krizinden çıkmak için Türkiye'yi seçtiler!
Lakerda 2 kiloluk kavanozlarda 400 liraya satışa çıktı
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
8 bin yıl öncesine ait! Yassıtepe höyüklerindeki kazıda bulundu
Fransız tarihçi uyardı! "Macron'un Türkiye takıntısı hata yaptırıyor"
Camiye saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19 Ekim 2021 Salı 10:25:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 10:25:00

Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ticaret Bakanı Mehmet Muş Türkiye
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Kurallarını yıktı!

Kurallarını yıktı!
Eşini affetti

Eşini affetti
Gece vakti dondurma aşerdi

Gece vakti dondurma aşerdi
Hayvansever Sinem

Hayvansever Sinem
Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor

Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor
Sevgilim olsa söylerim

Sevgilim olsa söylerim
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER