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02 Aralık 2022 Cuma 11:16:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 11:16:00

Bakan Kurum'dan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran vatandaşlara teşekkür mektubu

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye başvuran vatandaşlara gönderdiği mektubunda, "Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam 8 milyon vatandaşın başvuru yaptığı, geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 135 bin 324 olarak kayıtlara geçtiği "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran kişilere teşekkür mektubu gönderdi.

Mektubunda TOKİ eliyle 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini millete sunmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Kurum, 40 gün içerisinde büyük bir coşkuyla yeni yuvaların temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktardı.

"KURA ÇEKİMLERİMİZİ MART 2023'E KADAR TAMAMLAYACAĞIZ"

Kura çekimlerini de hızlıca başlatarak hak sahiplerini belirlemeye başladıklarını bildiren Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her şart ve durumda, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız.

Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Etiketler : sosyal konut murat kurum toki
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