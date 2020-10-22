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22 Ekim 2020 Perşembe 14:17:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 14:23:00

Bakan Kurum: Yeni imar planları elektrikli otomobillere göre tasarlanacak

Kaynak: DHA

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Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Bakan Kurum yeni imar planlarının elektrikli otomobillere göre tasarlanacağını belirterek, "Trafik yönetimi, otopark sistemlerini anlık araç bilgilerini merkezi bir yazılım sistem üzerinden yöneteceğiz. Yerli otomobilimizi elektrikli üretiyoruz. Bu yüzden elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" dedi.

Üçüncü Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj yöntemi ile katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , "Önümüzdeki dönem otonom araçlar birbirleri ile iletişim halinde şehir hayatında yerini alacaklar. Trafik yönetimi, otopark sistemlerini anlık araç bilgilerini merkezi bir yazılım sistem üzerinden yöneteceğiz. Yerli otomobilimizi elektrikli üretiyoruz. Bu yüzden elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız.

Genç arkadaşlarıma bir çağrıda bulunmak işitiyorum. Bakanlık olarak Z nesli için kuracağımız Ar-Ge merkezlerinde ve kuracağımız 300 Millet Bahçemizde fikir atölyelerinde, Çevre ve Şehir teknoloji kamplarımızda şehirlerimizin ihtiyacı olan teknolojileri gelin birlikte geliştirelim. Bu anlamada da şehirlerimize katkı sağlayalım" diye konuştu.

"81 İL, 922 İLÇEMİZİ TAMAMINI 2023, 2053 VE 2071'E HAZIRLIYORUZ"

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 il, 922 ilçemizi tamamını 2023, 2053 ve 2071'e hazırlıyoruz. Türkiye Mekansal Strateji planımızı tamamlıyoruz. Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle afetlere hazır, kimlikli engelli dostu şehirleri inşa etmeye gayret ediyoruz. Bu projeleri de yatay mimariye sadık kalarak dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için on binlerce yeni sosyal konut üretiyoruz. Miller bahçeleri ve ekolojik koridorlar ve yeşil alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Doğal koruma alanı büyüklüğümüzü şu an yüzde 9 olan OECD verilerine göre yüzde 17'ye çıkarmak için tüm çabamızı sarf ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayan zirveye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

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