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24 Ocak 2023 Salı 12:11:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 12:11:00

Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'ni nisan ayına bitiririz

Kaynak: TRT Haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni nisanda tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezi'nin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Kurum, "İstanbul Finans Merkezinin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz" dedi.

"Nisan ayında açılışı yapılır mı?" sorusuna karşılık Bakan Kurum, "İnşallah" yanıtını verdi.

Etiketler : murat kurum istanbul finans merkezi ekonomi
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