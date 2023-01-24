Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'ni nisan ayına bitiririz
Kaynak: TRT Haber
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni nisanda tamamlamayı planladıklarını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezi'nin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Kurum, "İstanbul Finans Merkezinin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz" dedi.
"Nisan ayında açılışı yapılır mı?" sorusuna karşılık Bakan Kurum, "İnşallah" yanıtını verdi.
- Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
- Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
- "İzmir İktisat Kongresi 'Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla toplanacak"
- Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı
- Serbest bölgeler 2022'de ihracata 11,4 milyar dolarlık katkı sundu
- "İstanbul Finans Merkezi'ni nisan ayına bitiririz"