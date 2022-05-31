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Bakan Kurum: Ağustosta açıklanacak projeyle vatandaş ev sahibi olacak
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31 Mayıs 2022 Salı 18:18:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 18:18:00

Bakan Kurum: Ağustosta açıklanacak projeyle vatandaş ev sahibi olacak

Kaynak: TRT Haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TÜFE üstü kira artışı yapana cezai müeyyide uygulayacağız. Cumhurbaşkanımızın ağustosta açıklayacağı projeyle vatandaş ev sahibi olacak" dedi.

Fahiş ev ve kira fiyatlarına karşı hükümet harekete geçti. Konutta yeni model devreye giriyor. Kendi evini yapmak isteyen vatandaş hazine arazilerini uygun ödeme koşulu ile satın alabilecek.

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı geliştirilen modelin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak.

KONUTTA YENİ PROJE DEVREYE GİRİYOR

Konut satışı ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı geliştirilen projenin başlıklarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.

1- TÜFE üzerinde kira artışı yapılamayacak

2- TÜFE üstü kira artışı yapana cezai yaptırım uygulanacak

3- 4 bakanlık yeni düzenlemeye son şeklini verecek

4- Yasal düzenleme 10 gün içinde TBMM'ye sunulacak

HAZİNE ARAZİSİNE EV FORMÜLÜ

Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Evin projesini ve altyapıyı devlet üstlenecek.

Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı.

Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak.

YENİ KONUT PROJELERİ BAŞLAYACAK

- Evi olmayanlar için uygun taksitle ev projeleri geliştirilecek

- Vatandaş aidat öder gibi ev sahibi olacak

- Haziren arazileri konut projelerinde değerlendirilecek

Etiketler : Konut Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ bakan kurum ev sahibi olma imkanı
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