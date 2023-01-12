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12 Ocak 2023 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 14:00:00

Bakan Kirişci'den "Kamboçya ile ticaret hacmini artırma" mesajı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticaret hacmini ve yatırımları artırmak için çalışmalara hız vereceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kamboçya'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında, Kamboçya Krallığı Ticaret Bakanı Pan Sorasak'ın da katılımıyla "Türk ve Kamboçyalı İş İnsanları Buluşması"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tarım sektörü de dahil iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve yatırımları artırmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : vahit kirişci kamboçya ticaret hacmi
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