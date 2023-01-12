Bakan Kirişci'den "Kamboçya ile ticaret hacmini artırma" mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kamboçya'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kamboçya Krallığı Ticaret Bakanı Sn. Pan Sorasak'ın da katılımıyla Türk ve Kamboçyalı İş İnsanları Buluşmasını gerçekleştirdik.



Tarım sektörü de dahil iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve yatırımları artırmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz. pic.twitter.com/kDVF9FQSpH — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) January 12, 2023

Bakan Kirişci, paylaşımında, Kamboçya Krallığı Ticaret Bakanı Pan Sorasak'ın da katılımıyla "Türk ve Kamboçyalı İş İnsanları Buluşması"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tarım sektörü de dahil iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve yatırımları artırmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.