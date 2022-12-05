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05 Aralık 2022 Pazartesi 13:33:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 13:33:00

Bakan Kirişci su kayıp kaçağı konusunda belediyeleri uyardı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerekiyor. Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, içme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranının hızlıca aşağı çekilmesi gerektiğini belirterek, "Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık olarak da her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Kirişci, Türkiye Belediyeler Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği"nde, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını anımsattı.

Türkiye'nin yıllık kullanılabilir tatlı su potansiyelinin, 112 milyar metreküp olduğuna dikkati çeken Kirişci, bunun 58 milyar metreküpünün kullanıldığını vurguladı.

Kirişci, suyun miktarında bir artış sağlanamayacağına işaret ederek, bu kapsamda suyun verimli kullanılması ve suyun yönetiminin öneminin arttığını anlattı. Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün bu konularda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti

Depolanan su miktarının 183 milyar metreküp düzeyine çıktığını belirten Kirişci, yapılan barajların ve yer altı depolama çalışmalarının bu miktarın artmasına katkı sağladığını söyledi.

Kirişci, suyun verimli kullanılmasında en büyük paydaşlarının yerel yönetimler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Tarımsal sulamayla ilgili de yerel yönetimlerimizin bizimle işbirlikleri var. İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Tarımsal sulamada suyu üretim için kullanıyoruz. İçme alanındaki suyu tamamıyla israf ediyoruz ve o suların yeniden kazanılması gerekiyor. Özellikle siteler ve yeni yapılan konutlarda suların tekrar kullanılması konusunda görevin yerel yönetimlere düştüğünü vurgulamak istiyorum. Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık olarak da her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 'Su vatandır, su medeniyettir, su geleceğimizdir' diyerek suda sıfır israf hedefimize ulaşmak için, Su Verimliliği Seferberliğini başlattığımız etkinlikle, Türkiye Yüzyılı şarkımızda olduğu gibi 'Yarın Değil, Hemen Şimdi' diyorum.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de suyun verimli kullanımı için projeler ürettiklerini belirterek, su sıkıntısı çekilmemesi için yapılması gerekenleri ortaya koyduklarını ve önlemleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, su verimliliğinin sağlanması noktasında farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekerek, gerçekleştirilecek etkinliklerle belediyeler arasında tecrübe aktarımının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İki gün sürecek etkinlikte, su yönetimi konusunda etkin rolü olan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımın yaygınlaştırılması konusunda mevcut durum ve olması gereken planlamaların konuşulduğu panel, teknik sunumların yer alacağı çalıştay ve su kayıpları konusunda teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı stantlar yer alıyor.

Etiketler : su kayıp kaçağı içme suyu belediye vahit kirişci
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