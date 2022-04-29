VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ege'de Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 ihlal yaptılar
Mehmetçik girilemez denilen yerde!
Bakan Kirişci: 156,6 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlanacak
Elektronik haberleşme sektöründeki tarife ve kampanyalar e-Devlet üzerinden karşılaştırılabilecek
Mersin'de terör örgütü operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 200'ü aştı
İsrail polisi, baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çekildi
Blinken'a göre, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere silah satışı daha kolay olmalı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Rusya'ya gözdağı: Bedel ödemeden bunu yapamazlar!
Kılıçdaroğlu üzerinden mutabakat arayışı
Film sahnelerini aratmayana takas!
41 kişiyi böyle katlettiler!
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'da
Şiddetli sağanak geliyor!
Bahar yorgunluğuna karşı enginar yiyin
Kan şekerinin yükselmesi kadar, düşmesi de tehlikeli
Tam tıkalı kalp damarları da ameliyatsız açılır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -29 Nisan
Biyolojik saatin bozulması hastalıklara davetiye
65 yaş üstü, bayram ziyaretlerinde dikkatli olmalı
Savaş üçüncü bir ülkeye sıçrar mı?
Fuat Oktay: Muhalefet her gün bir başka tiyatro sahneliyor
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
29 Nisan 2022 Cuma 11:19:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 11:19:00

Bakan Kirişci: 156,6 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesabına aktarılacağını ifade etti.

Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında, desteklerin detaylarına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, arılı kovan desteği 143 milyon 883 bin lira, bitki karantinası tazminatı desteği 10 milyon 827 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 812 bin 481 lira, çam balı telafi desteği 192 bin 300 lira, damızlık ana arı desteği 45 bin lira, düve alım desteği 688 bin lira, yangın ve selden zarar gören kovan desteği 136 bin lira olarak ödenecek.

Destekten 66 bin 76 üretici yararlanacak.

Etiketler : 585 bin liralık destek Prof.Dr.Vahit Kirişci ÇİFTÇİ
Setimiz çok eğlenceli

Setimiz çok eğlenceli
Şampiyon belli

Şampiyon belli
Yeğen sevgisi

Yeğen sevgisi
Sosyal medyadan keşfedildim

Sosyal medyadan keşfedildim
İftarda buluştular

İftarda buluştular
Babalar Günü'ne özel plak

Babalar Günü'ne özel plak
Türk örf adetlerine alıştı

Türk örf adetlerine alıştı
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında
Esra'nın Jargon'u

Esra'nın Jargon'u

EN ÇOK OKUNAN HABERLER