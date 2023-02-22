VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya, Ukrayna'ya 6 Leopard tankı göndereceğini açıkladı
'AB Türkiye'nin yanında omuz omuza durmaya devam edecek'
Trabzon'da depremzede çocuklar için ana sınıfları oluşturuldu
ABD'nin kuzey hattında 3 gün sürecek kar fırtınası etkili olacak
Diyarbakır'da ağır hasarlı sitenin yıkımı durduruldu
Kocaeli'de hayırseverler yeni konutlarını depremzede ailelerin kullanımına açtı
YÖK bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin yeni soruları yanıtladı
Batman Üniversitesinde gönüllüler depremzedeler için giysiler hazırlıyor
Ağrılı besiciler depremzedeler için büyükbaş hayvan bağışladı
Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt ücretleri' açıklaması
Finlandiya: İsveç ile aynı anda NATO'ya üye olmamız Türkiye'nin elinde
Enkazdan 248. saatte çıkan mucize kız Aleyna'dan "iyiyim" mesajı
İsrail güçleri Nablus'ta 10 Filistinliyi öldürdü, 102 kişiyi yaraladı
Çavuşoğlu: Avrupa Birliği bu zor zamanımızda ciddi bir dayanışma sergiledi
TOKİ Başkanı Bulut: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
Kuveyt Kızılayı, depremlerden etkilenenlere 12 tır yardım gönderdi
Hasar tespit çalışmalarında son durum ne?
Alem FM & Lig Radyo deprem bölgesindeki çocuklarımızla buluşuyor
'Akşener' sözleri ile gündeme gelmişti... Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
Depremin ardından Türk dünyası tek yürek
Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Maksimum 7 metre yer değiştirdi
Manipülasyona geçit yok! RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
Münih Güvenlik Konferansı izlenimler
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserler restore edildi
22 Şubat 2023 Çarşamba 18:43:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 18:43:00

Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt ücretleri' açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kasapoğlu gsb sosyal medya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX