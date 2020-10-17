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Bakan Karaismailoğlu: Kömürhan Köprüsü dünya için örnek projelerden biri
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17 Ekim 2020 Cumartesi 17:06:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 17:06:00

Bakan Karaismailoğlu: Kömürhan Köprüsü dünya için örnek projelerden biri

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Kömürhan Köprüsü hem Elazığ hem bölge hem Türkiye hem de dünya için örnek projelerden biri." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ'daki temasları kapsamında beraberinde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra yapımı süren Harput yolunda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Elazığ'da devam eden 11 kara yolu projesi bulunduğunu belirtti. Karaismailoğlu bunlarla ilgili istişarelerde bulunduklarını, bu projeleri en kısa sürede tamamlayarak Elazığlıların yaşamına hayatına değer katması için hizmete açacaklarını söyledi.

Bunun yanı sıra yine Elazığlıların ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilecek çalışmalarla ilgili de planlamaları yapıp vatandaşın hizmetine sunacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bölgede gerek kara yolu geçişleri gerek demir yolu geçişleri gerekse de şehir merkezinde yaşam kalitesini artıracak projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. İnşallah bunlar projelendiği, kararlar kesinleştiği zaman sizlerle paylaşacağız. Herkes şundan emin olsun ki; Elazığlıları çok daha güzel günler bekliyor. Bunların çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

"DÜNYA İÇİN ÖRNEK PROJELERDEN BİRİ"

Çok derin çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, son derece önemli bir proje olan Kömürhan Köprüsü'nde de çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

"Kömürhan Köprüsü hem Elazığ hem bölge hem Türkiye hem de dünya için örnek projelerden biri. Mevcut ulaşım akslarının, ticaret hacimlerinin artması, lojistik koridorların genişlemesi dolayısı ile köprülerin belli bir süre sonra hizmet veremeyecek duruma gelmesinden dolayı yüzyıllarca hizmet edecek projeler için çalışıyoruz." diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adeta dünyada üniversitelerde ders olarak okutulabilecek bir Kömürhan Köprüsü'nü bu bölgeye, Elazığ'a kazandırmış olacağız. 7 bin ton çelik kullanıldı. Ayrıca 420 kilometrelik kaynak yapıldı. İnşallah bittiğinde bölgeye, Elazığ'a çok büyük değer katacak, yüzyıllarca hizmet edecek çok değerli bir proje. Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Aralık ayının içerisinde inşallah burayı tamamlayıp vatandaşımızın, bölgenin hizmetine sunacağız."

"HAKKARİ'DE NE YAPIYORSAK İZMİR'DE, İSTANBUL'DA, ELAZIĞ'DA DA ONU YAPIYORUZ"

18 yılda 100 yılda yapılamayacak işleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tamamlayarak vatandaşların, milletin hizmetine sunduklarını belirten Karaismailoğlu, "Söylediğimiz gibi Hakkari'de ne yapıyorsak İzmir'de, İstanbul'da, Elazığ'da da onu yapıyoruz. Bütün çabamız vatandaşımızın milletimizin duasını almak, onları memnun etmek. Yorgunluğumuzu giderecek tek şey, yaptığımız yatırımları vatandaşımızın kullanması ve mutlu olmasıdır." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, bir bir tamamlandığında bu projelerin bölgeye çok büyük etkisinin olacağını, ticarette, turizmde, istihdamda, çok büyük artı değerler kazandıracağını aktardı.

Bu nedenle ulaştırma ve alt yapı projelerinin çok önemli olduğunu, bunun bilincinde olarak ihtiyaçların belirlenmesi, yerinde tespitler yapılması için istişare halinde olduklarını bildiren Karaismailoğlu, projeler tamamlandığında da burada, Elazığlılarla bir arada olacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu Harput Mahallesini gezdi, vatandaşlarla görüştü.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemelerinde Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar ve Sermin Balık da eşlik etti.

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