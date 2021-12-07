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07 Aralık 2021 Salı 12:49:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 12:49:00

Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak." açıklamasında bulundu.

Kamu personeline yapılacak olan refah düzenlemesi açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu çalışanlarına yönelik Zam yapılacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, BTK işçilerine bu yılından başından itibaren yüzde 20 ile 70 arasında değişen zamların yapılacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:

Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu Kamu personeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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