Bakan Kacır: Sanayi üretimi artışında en önemli pay 'yüksek teknoloji' sektörlerinin oldu
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ağustos'ta kaydettiğimiz yıllık yüzde 3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, yüzde 28,6 büyüme yakaladığımız 'yüksek teknoloji' sektörlerinin oldu." ifadesini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Ağustos'ta kaydettiğimiz yıllık yüzde 3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, yüzde 28,6 büyüme yakaladığımız 'yüksek teknoloji' sektörlerinin oldu." ifadesini kullandı.
Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 10, 2023
Ağustos'ta kaydettiğimiz yıllık %3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, %28,6 büyüme yakaladığımız 'yüksek teknoloji' sektörlerinin oldu.
Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek. Yüksek katma değerli... pic.twitter.com/JifedNeIlH
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini vermeye devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:
"Ağustosta kaydettiğimiz yıllık yüzde 3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, yüzde 28,6 büyüme yakaladığımız 'yüksek teknoloji' sektörlerinin oldu. Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek. Yüksek katma değerli üretimle ihracatımız artacak, ülkemiz güçlenecek. Her geçen gün daha üretken ve daha yenilikçi bir sanayi için var gücümüzle çalışıyoruz."
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