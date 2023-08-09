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09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:20:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:20:00

Bakan Kacır, Malatya'da depremzede esnaf için yapılan sanayi sitesini gezdi:

Kaynak: AA

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Kacır, kentte depremzede esnaf için yapılan sanayi sitesiyle ilgili "İlk adımda 714 iş yerinin her biri 120 metrekareden oluşan, 86 bin metrekare kapalı alana sahip, 714 iş yerinden müteşekkil sanayi sitesinin kurulumunu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren 1. etap Küçük Sanayi Sitesi alanında incelemede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6 Şubat'taki depremlerin kentteki sanayi sitelerini hasara uğrattığını anımsattı.

Malatya'ya yeni sanayi site alanları kazandırma gayretinde olduklarını belirten Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla deprem sonrasında 1 milyon 100 bin metrekarelik bir dev sanayi alanı Malatyamıza kazandırılmış olduk." dedi.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde bir an evvel bu sanayi alanında sanayi sitelerinin, sanayi iş yerlerinin yükselmesini hedefliyoruz. Böylece sanayinin çarklarının Malatya'da yeniden hızla dönmesini sağlayacağız. İlk adımda 714 iş yerinin her biri 120 metrekareden oluşan, toplam 86 bin metrekare kapalı alana sahip, 714 iş yerinden müteşekkil bir sanayi sitesinin burada kurulumunu gerçekleştiriyoruz. 1 milyar 400 milyon lira tutarında bir yatırımı Malatyamıza kazandırıyoruz. İnşallah hızla bu iş yerlerimizi, 8 ay içerisinde sanayicilerimizle buluşturmaya çalışacağız. Böylelikle sanayinin yatırım, üretim, istihdam ve Allah'ın izniyle ihracat süreçlerine katkı vereceğiz."

Kacır, devlet ve millet el birliğiyle deprem bölgesindeki şehirleri daha güzel günlere kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : Yeşilyurt Malatya depremzede
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