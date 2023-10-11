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11 Ekim 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 12:30:00

Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek

Kaynak: AA-İHA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye verilecek olan 5 bin TL'lik ikramiyeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili düzenlemenin tamamlandığını bildirerek, "Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." dedi.

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Işıkhan, tek sefer ödenecek olan 5 bin liralık emekli ikramiyesine ilişkin, "Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun. Bu noktada çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Hayırlı olsun. Şu anda gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararın Anayasa'ya aykırı olduğu söylemlerini de değerlendiren Işıkhan, "Zaten emekli olmuş ve çalışmaya devam ediyor. Bizim kurumumuzun hedefi sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan ya da geçinme zorluğu yaşayan emeklilerimizi biz kapsam içine aldık. Bence çok güzel bir sonuç elde ettik, hayırlı oldu" şeklinde konuştu.

Etiketler : emekli ikramiye sosyal güvenlik çalışma bakanı
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